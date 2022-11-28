Cho Gue-Sung, Güney Kore tarihine geçti

2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Güney Kore'nin Gana'ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Kore'nin forveti Cho Gue-Sung, tarihe geçti.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ikinci maçları başlarken Otto Addo'nun ekibi Gana ile Paulo Bento'nun yönetimindeki Güney Kore Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Gana'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Güney Kore'de ise Cho Gue-Sung gösterdiği performansla alkışları topladı.

Güney Kore Ligi takımlarından Jeonbuk'ta futbol hayatını sürdüren 24 yaşındaki forvet takımı galip gelemesede attığı 2 golle tarihe geçti.

2 kafa golü kaydeden ilk Asyalı

Güney Kore'de ise Cho Gue-Sung, turnuvada bir karşılaşmada 2 kafa golü kaydeden ilk Asyalı oyuncu oldu.

Güney Kore formasıyla bir maçta 2 gol atan ilk oyuncu

Cho Gue-Sung ayrıca Güney Kore formasıyla Dünya Kupası'nda bir maçta 2 gol atan ilk oyuncu unvanını da elde etti.