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Cristiano Ronaldo kupa tarihine geçti

Cristiano Ronaldo kupa tarihine geçti

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'n Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı maçta kupa tarihine geçti. Ronaldo attığı golle 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.