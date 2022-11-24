Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo Katar'da Gana karşısında çıktığı ilk maçta duygusal anlar yaşadı. 37 yaşındaki oyuncu Portekiz Milli Marşı okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz, Gana ile karşı karşıya geldi. Dünya Kupası’nın favorileri arasında gösterilen Portekiz’in, ilk maçı olan Gana mücadelesinde gözler Cristiano Ronaldo’nun üzerindeydi.

Katar’da ilk kez sahneye çıkan Ronaldo, geçirdiği çalkantılı dönem nedeniyle karşılaşma öncesi oldukça duygusal anlar yaşadı.

Ronaldo, milli marş sırasında ağladı

Manchester United ile resmen yolların ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan Portekizli yıldız Gana maçı öncesi milli marş okunurken gözyaşlarını tutamadı.

Seremoni sırasında tüm gözlerin üzerinde olduğu Ronaldo’nun gözlerinin dolması sosyal medyada da gündem oldu.

Cristiano Ronaldo, milli marş sırasında gözyaşlarını tutamadı İZLE