Cristiano Ronaldo: Türkiye maçı bir savaş olacak

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, Türkiye ile oynanacak maç için, "Türkiye ile maçımız tam bir savaş olacak." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası öncesi oynanacak play-off turunda Portekiz'le eşleşti.

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ronaldo açıklamalarında, "Dünya Kupası hedefine ulaşamamız çok üzücü olur. Futbolda ve hayatta zor anlar olur ama önemli olan ayakta durmak, ayakta kalabilmek.

Dünya Kupası yolunda çok zorlu savaşlarımız olacak. Bu savaşların ilki Türkiye ile. Kazanabilirsek sonraki savaş İtalya ile.





"TÜRKİYE İLE MAÇIMIZ TAM BİR SAVAŞ OLACAK"

Mart ayına hazır girmemiz gerekiyor. Türkiye ile maçımız tam bir savaş olacak. Futbolseverler için izlemesi harika maçlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum.

Hayatta mükemmel senaryolar yoktur. Hep mücadele içinde olmanız gerekiyor. Biz de yolumuza çıkacak zorluklara karşı ayakta kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.