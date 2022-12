Cristiano Ronaldo'dan Fas maçı sonrası ilk açıklama

Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale kalması sonrası yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ilk kez sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fas, 1-0'lık üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Portekiz ise turnuvaya çeyrek finalde veda ederek büyük bir sürprize imza attı.

Maç sonrası gözyaşını tutamamıştı

Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo maç sonunda büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarını tutamamıştı.

37 yaşındaki dünya yıldızı, Fas maçından sonra ilk kez konuştu. Ronaldo sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Cristiano Ronaldo'nun açıklaması:

"Bu rüya için çok mücadele ettim"

"Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Neyse ki Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası alanda birçok kupa kazandım. Ülkemizin adını dünyanın zirvesine yazdırmak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu rüya için çok mücadele ettim.

16 yıl boyunca Dünya Kupası'nda mücadele ettim, goller attım, her zaman harika oyuncularla birlikte milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi."





"Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak"



"Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey speküle edildi ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim.

Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır."