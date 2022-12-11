Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.796
-0.12%
BTXN Coin
5.13
2.39%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C
    Cristiano Ronaldo'dan Fas maçı sonrası ilk açıklama

    Cristiano Ronaldo'dan Fas maçı sonrası ilk açıklama

    Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale kalması sonrası yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ilk kez sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
    • 11.12.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Fas, 1-0'lık üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Portekiz ise turnuvaya çeyrek finalde veda ederek büyük bir sürprize imza attı.

    Maç sonrası gözyaşını tutamamıştı

    Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo maç sonunda büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarını tutamamıştı.

    37 yaşındaki dünya yıldızı, Fas maçından sonra ilk kez konuştu. Ronaldo sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

    Cristiano Ronaldo dan Fas maçı sonrası ilk açıklama #1

    Cristiano Ronaldo'nun açıklaması:

    "Bu rüya için çok mücadele ettim"

    "Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Neyse ki Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası alanda birçok kupa kazandım. Ülkemizin adını dünyanın zirvesine yazdırmak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu rüya için çok mücadele ettim.

    16 yıl boyunca Dünya Kupası'nda mücadele ettim, goller attım, her zaman harika oyuncularla birlikte milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi."

    Cristiano Ronaldo dan Fas maçı sonrası ilk açıklama #2

    "Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak"

    "Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey speküle edildi ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim.

    Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır."

    Cristiano Ronaldo dan Fas maçı sonrası ilk açıklama #3

    Cristiano Ronaldo dan Fas maçı sonrası ilk açıklama #4


    Hacamat yaptırmak caiz midir? Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir?
    Yaşam

    Hacamat yaptırmak caiz midir? Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Fas'ın hedefi Dünya Kupası şampiyonluğu
    Dünya Kupası

    Fas'ın hedefi Dünya Kupası şampiyonluğu

    Görüş Bildir