2022 Katar Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Portekiz Milli Takımı, taraftarlarla bir araya geldi. Buluşmada Cristiano Ronaldo'nun Pepe'nin kalçasını sıkması sosyal medyada yankı uyandırdı.

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'nın başlamasına bir gün kala taraftarlarıyla buluştu.

Büyük bir coşkunun yaşandığı buluşmada son günlerin konuşulan ismi Cristiano Ronaldo'dan olay bir hareket geldi.

Pepe şaşkınlık yaşadı

Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo taraftarlarla selamlaşırken takım arkadaşı Pepe'ye ilginç bir hareket yaptı.

Ronaldo'nun Pepe'ye yaptığı hareket kameralara yansırken Pepe'de bu olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Cristiano Ronaldo'dan Pepe'ye şaşırtan hareket İZLE

İkili yakın arkadaş

Real Madrid ve Portekiz Milli Takımında senelerdir beraber oynayan Ronaldo ve Pepe aynı zamanda iki yakın arkadaş.