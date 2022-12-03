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    Daley Blind, gol sevincini babasıyla paylaştı

    Daley Blind, gol sevincini babasıyla paylaştı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında Hollanda, ABD ile karşılaştı. Hollanda'nın ikinci golünü atan Daley Blind, gol sevincini babası Danny Blind ile yaşadı.
    • 03.12.2022 - 19:21
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 20:21
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Louis van Gaal'in ekibi Hollanda ile Gregg Berhalter'in yönetimindeki ABD, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Daley Blind'in sevincini babasıyla paylaşma anı maça damga vurdu.

    Blind tek vuruşla golü buldu

    Maçın 45+1. dakikasında Sağ kanatta topla buluşan Dumfries topu ceza sahasına çevirdi, penaltı noktasında bulunan Blind'in sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak kaleci Turner'ın sağından köşeden ağlara gitti.

    Daley Blind, gol sevincini babasıyla paylaştı #1

    Blind, golü babasıyla kutladı

    Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Ajax forması giyen Daley Blind, sevincini Hollanda Milli Takımının yardımcı antrenörlüğünü yapan eski futbolcu olan babası Danny Blind ile yaşadı. Danny Blind'in coşkulu sevinci gözlerden kaçmadı.

    Daley Blind, gol sevincini babasıyla paylaştı #2

    Daley Blind, gol sevincini babasıyla paylaştı #3

    Daley Blind, gol sevincini babasıyla paylaştı #4

    Daley Blind, gol sevincini babasıyla paylaştı #5


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