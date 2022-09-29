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    Danimarka, Dünya Kupası'nda Katar'ı protesto edecek

    Danimarka, Dünya Kupası'nda Katar'ı protesto edecek. Yeni formalarını tanıtan kuzey ülkesi, turnuva için hazırlanan tesislerdeki işçi ölümlerine dikkat çekmek istiyor.
    • 29.09.2022 - 15:19
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    Danimarka, Dünya Kupası'nda Katar'ı protesto edecek

    Danimarka siyah, beyaz ve kırmızı renklerde 3 ayrı forma tanıttı.

    Tasarımda ülke tarihinin en başarılı takımı Avrupa Şampiyonu 1992 Milli Takımı'ndan esinlenildi. Logolar formayla aynı rengi taşıyor.

    "Görünür olmak istemiyoruz"

    Danimarka "Binlerce insanın hayatına mal olan bir turnuvada görünür olmak istemiyoruz, dikkat çekilmesi gereken çok daha önemli bir konu var" açıklamasında bulundu.

    Ülkede stadyum, otel ve metro inşaları sırasında göçmen işçilerin ölümü Katar yönetimi tarafından örtbas edilmeye çalışılıyordu.

    İşte Danimarka'nin Katar'da oynanacak Dünya Kupası için giyeceği formalar:

    Danimarka, Dünya Kupası nda Katar ı protesto edecek #1

    Danimarka, Dünya Kupası nda Katar ı protesto edecek #2

    Danimarka, Dünya Kupası nda Katar ı protesto edecek #3


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