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    Deschamps, Karim Benzema'nın yerine oyuncu çağırmayacak

    Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, dün akşam antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan yıldız golcü Karim Benzema'nın yerine futbolcu çağırmayacak.
    • 20.11.2022 - 17:59
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    Deschamps, Karim Benzema'nın yerine oyuncu çağırmayacak

    Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek Karim Benzema'nın yerine futbolcu davet etmeyecek.

    "Kaliteli bir kadromuz var"

    Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Kaliteli bir kadromuz var. Saha içinde ve dışında yaptıkları her şeyde birlik içindeler. Onlara güveniyorum." diye konuştu.

    Deschamps, Karim Benzema nın yerine oyuncu çağırmayacak #1

    "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz"

    Milli takıma başka bir futbolcu çağırmayacağını belirten Deschamps, "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz." ifadesini kullandı.

    Deschamps, Karim Benzema nın yerine oyuncu çağırmayacak #2

    Benzema turnuvada forma giyemeyecek

    Fransa'nın dünkü antrenmanında kalçasından sakatlanan 34 yaşındaki yıldız isim Benzema'nın yapılan kontrollerin ardından turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.

    Deschamps, Karim Benzema nın yerine oyuncu çağırmayacak #3

    Takımın yıldızları sakatlanmıştı

    Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

    Deschamps, Karim Benzema nın yerine oyuncu çağırmayacak #4

    Giroud ve Muani forma giyecek

    Fransız teknik adamın, Benzema'nın yerine Olivier Giroud ya da bu sezon 23 maçta 8 gol atan Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani'ye şans vermesi bekleniyor.

    Deschamps, Karim Benzema nın yerine oyuncu çağırmayacak #5

    Fransa'nın ilk rakibi Avustralya

    D Grubu'nda yer alan Fransa, salı günü ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.


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