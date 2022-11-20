Deschamps, Karim Benzema'nın yerine oyuncu çağırmayacak

Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, dün akşam antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan yıldız golcü Karim Benzema'nın yerine futbolcu çağırmayacak.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek Karim Benzema'nın yerine futbolcu davet etmeyecek.

"Kaliteli bir kadromuz var"

Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Kaliteli bir kadromuz var. Saha içinde ve dışında yaptıkları her şeyde birlik içindeler. Onlara güveniyorum." diye konuştu.

"Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz"

Milli takıma başka bir futbolcu çağırmayacağını belirten Deschamps, "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz." ifadesini kullandı.

Benzema turnuvada forma giyemeyecek

Fransa'nın dünkü antrenmanında kalçasından sakatlanan 34 yaşındaki yıldız isim Benzema'nın yapılan kontrollerin ardından turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.

Takımın yıldızları sakatlanmıştı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

Giroud ve Muani forma giyecek

Fransız teknik adamın, Benzema'nın yerine Olivier Giroud ya da bu sezon 23 maçta 8 gol atan Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani'ye şans vermesi bekleniyor.

Fransa'nın ilk rakibi Avustralya

D Grubu'nda yer alan Fransa, salı günü ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.