Diagne: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Mbaye Diagne, Bursaspor maçının ardından Fenerbahçe derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne 3 gol atarak yıldızlaştı.

Maçın ardından Diagne açıklamalarda bulundu.

Senegalli oyuncu, 5-2 kazandıkları Bursaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmamız açısından iyi bir fırsat oldu. Bütün takımın da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." dedi.

“3 PUANI ALMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ”

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu aktaran Diagne, "Bu maçın kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Evimizde oynadığımız için avantajlıyız. Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Mbaye Diagne, takımın hücum oyuncuları Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile yaşadığı forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray'a maç kazandırmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.