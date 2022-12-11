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    Didier Deschamps: Bu mantaliteyi sürdürmek istiyoruz

    Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, İngiltere galibiyetinin ardından verdiği demeçte bundan sonraki maçlara da aynı psikolojik bütünlükle hazırlanacaklarını söyledi.
    • 11.12.2022 - 13:03
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    Didier Deschamps: Bu mantaliteyi sürdürmek istiyoruz

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    "Bu mantaliteyi sürdürmek istiyoruz"

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, "Kesinlikle çok büyük bir maç oldu. Çok önemli bir takıma karşı oynadık. Bu akşam oyuncularımı böylesine performanslarının en üst seviyesinde görmek beni memnun etti. Yarı finale gelmiş olmak büyük bir şey. Tabii ki devam edeceğiz, bu mantaliteyi sürdürmek istiyoruz bundan sonra da." diye konuştu.

    Didier Deschamps: Bu mantaliteyi sürdürmek istiyoruz #1

    "Hazırlıklarımızı yapmadan önce her maçı ciddiye almamız gerekiyor"

    Oyuncuların performansından mutlu olduğunu söyleyen Deschamps, "Penaltılara rağmen bence çok iyi bir maç çıkardı oyuncularım. Sonuna kadar arzuladılar. Hazırlıklarımızı yapmadan önce her maçı ciddiye almamız gerekiyor. Herhangi bir sürprize fırsat vermeden sonraki maça aynı hazırlıkla aynı psikolojik bütünlükle bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Didier Deschamps: Bu mantaliteyi sürdürmek istiyoruz #2


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