Didier Deschamps: Üçüncü yıldızı takacağız

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Arjantin ile muhteşem bir atmosferde final oynayacaklarını ve maçın sonunda bir takımın formasına üçüncü yıldızı ekleyeceğini söyledi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final mücadelesinde ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ve Arjantin kupaya ulaşmak için Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Didier Deschamps, 2022 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin ile oynayacakları final maçı öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Sağlık ekibimizle beraber elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Fransız teknik adam, virüs nedeniyle hasta olan futbolcuların yarınki finale yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili sorular üzerine, "Kamptan erken ayrıldım. Oyuncuların hepsi uyuyordu. Bu yüzden son bilgileri bilmiyorum. Bu zorlukla karşılaşmamayı tercih ederdik ama sağlık ekibimizle beraber elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

"Maçın sonunda sadece bir tarafın formasına üçüncü yıldız eklenecek"

Finalde tribünlerde daha fazla Arjantinli taraftar olmasının kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini savunan 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Festival gibi bir atmosfer olacak, çok tutkulu taraftarları var. Takımlarını beklediğiniz gibi destekliyorlar. Ama rakiplerimiz yarın tribünde değil sahada olacak ve maçın sonunda sadece bir tarafın formasına üçüncü yıldız eklenecek." ifadelerini kullandı.

"Benim geleceğim yarınki sonuca bağlı olmayacak"

Deschamps, final sonrasında kariyerinin nasıl devam edeceğiyle ilgili soruya, "Bu kadar uzun süre Fransa'yı çalıştırmak harika bir fırsattı. Ancak daha önemli olan şey milli takım ve yarın buna odaklanacağız. Benim geleceğim yarınki sonuca bağlı olmayacak." yanıtını verdi.

"Arjantin'i analiz eden bir ekibimiz var"

Deneyimli teknik adam, dört yıl önce de son 16 turunda Arjantin ile Dünya Kupası'nda karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine, "Aynı takım değiller. Dizilişleri farklı, oyun anlayışları farklı. Arjantin'i analiz eden bir ekibimiz var. Fas maçına bakarsanız 5 futbolcuyla savunma yaparak başladılar. Bu maçta da farklı senaryolara hazırlıklı olmalıyız." yorumunu yaptı.

"Ben takıma ve sonuca odaklanırım"

Deschamps, Fransız oyuncular Karim Benzema ve Lucas Hernandez'in final maçını izlemeye gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruyu, "Burada olmayan oyuncular hakkında konuşmanın adil olduğunu düşünmüyorum. Maçı izlemeye kimin geleceğine karar vermek bana düşmez. Ben takıma ve sonuca odaklanırım." şeklinde yanıtladı.