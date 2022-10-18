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    Diogo Jota, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

    Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Manchester City maçında sakatlanan Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın Dünya Kupası'nı kaçıracağını duyurdu.
    • 18.10.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 16:50
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    Diogo Jota, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

    Klopp, Jota'nın Dünya Kupası'nda olmayacağını açıkladı

    Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Diogo Jota'nın Dünya Kupası'nı kaçıracağını açıkladı.

    Diogo Jota, Dünya Kupası nda forma giyemeyecek #1

    "Portekiz için üzücü bir haber"

    West Ham United karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman menajer, "Diogo Jota hakkında haberler gerçekten iyi değil. Dünya Kupası'nı kaçıracak. Baldırından ciddi bir sakatlığı var. Bu, Jota, bizim ve Portekiz için üzücü bir haber." ifadelerini kullandı.

    Diogo Jota, Dünya Kupası nda forma giyemeyecek #2

    Milli formayla 10 gol kaydetti

    Milli formayla 28 maça çıkan ve 10 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool'da çıktığı 8 mücadelede ise 5 gol attı.

    Diogo Jota, Dünya Kupası nda forma giyemeyecek #3


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