Dominik Livakovic, Dünya Kupası tarihine geçti

Hırvatistan, çeyrek finale penaltı atışlarıyla geçti. Japonya'yı kupa dışına iten Zlatko Dalic'in ekibinde kaleci Dominik Livakovic geceye damga vuran isim oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Hajime Moriyas'nun ekibi Japonya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçta penaltılardaki 3-1'lik üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken, Japonya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Livakovic 3 penaltı kurtardı

Hırvatistan'ın tur biletini aldığı geceye damga vuran isim Dominik Livakovic oldu. 27 yaşındaki kaleci, seri penaltı atışlarında Japonya'nın 3 penaltısını kurtardı.

Penaltı atışlarında üç kurtarış yapan üçüncü kaleci oldu

Livakovic böylece Dünya Kupası'nda penaltı atışlarında üç kurtarış yapan üçüncü kaleci oldu.

Daha önce bu performası 2006'da Portekizli Ricardo İngiltere'ye karşı ve Hırvat Danijel Subasic 2018'de Danimarka'ya karşı gerçekleştirmişti. Maçın oyuncusu seçilen Livakovic, Dinamo Zagreb'te forma giyiyor.