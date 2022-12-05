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    Dominik Livakovic, Dünya Kupası tarihine geçti

    Hırvatistan, çeyrek finale penaltı atışlarıyla geçti. Japonya'yı kupa dışına iten Zlatko Dalic'in ekibinde kaleci Dominik Livakovic geceye damga vuran isim oldu.
    • 05.12.2022 - 22:42
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    Dominik Livakovic, Dünya Kupası tarihine geçti

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Hajime Moriyas'nun ekibi Japonya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçta penaltılardaki 3-1'lik üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken, Japonya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

    Livakovic 3 penaltı kurtardı

    Hırvatistan'ın tur biletini aldığı geceye damga vuran isim Dominik Livakovic oldu. 27 yaşındaki kaleci, seri penaltı atışlarında Japonya'nın 3 penaltısını kurtardı.

    Dominik Livakovic, Dünya Kupası tarihine geçti #1

    Penaltı atışlarında üç kurtarış yapan üçüncü kaleci oldu

    Livakovic böylece Dünya Kupası'nda penaltı atışlarında üç kurtarış yapan üçüncü kaleci oldu.

    Daha önce bu performası 2006'da Portekizli Ricardo İngiltere'ye karşı ve Hırvat Danijel Subasic 2018'de Danimarka'ya karşı gerçekleştirmişti. Maçın oyuncusu seçilen Livakovic, Dinamo Zagreb'te forma giyiyor.

    Dominik Livakovic, Dünya Kupası tarihine geçti #2


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