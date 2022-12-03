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    Dumfries, ABD karşısında yıldızlaştı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmaya ise Hollandalı Dumfries, yaptığı 1 gol ve 2 asistle damga vurdu.
    • 03.12.2022 - 20:28
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    Dumfries, ABD karşısında yıldızlaştı

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Louis van Gaal'in ekibi Hollanda ile Gregg Berhalter'in yönetimindeki ABD, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Hollanda'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Hollanda çeyrek finale yükselirken, ABD turnuvaya son 16 turunda veda etti.

    1 gol ve 2 asistle oynadı

    Karşılaşmaya ise futbol hayatına Inter'de devam eden Denzel Dumfries damga vurdu.

    26 yaşındaki futbolcu, mücadelede 1 gol ve 2 asistle oynarken takımının çeyrek finale kalmasında büyük pay sahibi oldu.

    Dumfries, ABD karşısında yıldızlaştı #1

    Hollanda tarihine geçti

    Öte yandan Dumfries, Hollanda formasıyla bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında iki asist yapan ilk oyuncu oldu.

    Dumfries, ABD karşısında yıldızlaştı #2


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