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Dumfries, ABD karşısında yıldızlaştı

Dumfries, ABD karşısında yıldızlaştı

2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmaya ise Hollandalı Dumfries, yaptığı 1 gol ve 2 asistle damga vurdu.