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    Dünya Kupası açılış töreniyle başladı

    Dünya Kupası açılış töreniyle başladı

    Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Dünya Kupası, yapılan görkemli açılış töreniyle başladı.
    • 20.11.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 19:15
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    2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan mücadele ile başladı. Mücadele öncesinde düzenlenen açılış töreninde ise görsel bir şölen yaşatıldı.

    Özel etkinlikler düzenlendi

    2022 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, milyarlarca futbolseverin merakla beklediği bu turnuvayı unutulmaz bir şölene çevirmek için özel etkinlikler düzenledi.

    Başkent Doha’da festival alanı olarak belirlenen El-Bida Bahçesi’nde turnuva süresince uluslararası sanatçılar konserler verdi.

    Turnuva için 300 milyar dolar harcayan Katar’daki her şehirde meydanlara dev ekranlar kurularak futbolseverlerin maçları buradan izlemeleri sağlanacak.

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    Ünlü yıldızlar sahne aldı

    Dünya Kupası’nın organizasyonu için rekor miktarda para harcayan Katar, açılış töreni için de hiçbir masraftan kaçınmadı.

    60 bin kişi kapasiteli Al Khor Al Bayt Stadı’nda gerçekleştirilen törende dünyaca ünlü yıldızlar sahne aldı.

    Dünya Kupası, açılış töreniyle başladı İZLE

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