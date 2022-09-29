Dünya Kupası için negatif test şartı

Katar, 2022 Dünya Kupası için ülkeye gelecek olan taraftarlardan son 48 saat içinde alınmış negatif Covid-19 testi isteyecek.

Dünya Kupası öncesinde Katar, turnuvayla ilgili yeni bir sağlık önlemini duyurdu.

Turnuva organizatörleri yaptıkları açıklamada, Dünya Kupası'nı takip edebilmek için Katar'a gelecek taraftarların Ehteraz adı verilen bir uygulamayı indirerek alınan negatif Covid-19 test sonuçlarını bu uygulamaya yüklemelerinin gerekeceği belirtildi.

Kural 18 yaş üstünü kapsıyor

Ülkeye giriş için negatif PCR ya da antikör testi gerekeceği, bu kuralın 18 yaş ve üzerindeki kişiler için geçerli olacağı ifade edildi.

Turnuva 20 Kasım'da başlayacak

Katar'ın ev sahipliğindeki 22. Dünya Kupası, 20 Kasım'daki açılış maçıyla başlayacak ve 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla bitecek.

Turnuvaya 5 şehirdeki 8 stadyumda oynanacak Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Katar ve Ekvador karşı karşıya gelecek.