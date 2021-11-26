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    Dünya Kupası kura çekimi bugün

    Dünya Kupası kura çekimi bugün

    Dünya Kupası yolunda play-offlara kalan A Milli Takımızın rakipleri bugün belli oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 09:25
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    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda play-off turu oynamaya hak kazandı.

    Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

    Milli Takımımız play-off turunda seri başı olamayacak. Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri ise şöyle; Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler.

    Dünya Kupası kura çekimi bugün #1

    KURA ÇEKİMİ BUGÜN

    24-29 Mart 2022’deki play-off etabının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

    12 takım 4’erli 3 gruba ayrılacak. Tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynanacak. Finalde kazanan 3 takım Dünya Kupası’na katılacak.

    Dünya Kupası kura çekimi bugün #2

    MAÇLAR 24 VE 29 MART TARİHLERİNDE

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turunda yarı final maçları, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. play-off turunda final karşılaşmaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve Dünya Kupası bileti alan 3 takım daha belli olacak.

    Dünya Kupası kura çekimi bugün #3

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