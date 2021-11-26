Dünya Kupası kura çekimi bugün

Dünya Kupası yolunda play-offlara kalan A Milli Takımızın rakipleri bugün belli oluyor.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda play-off turu oynamaya hak kazandı.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Milli Takımımız play-off turunda seri başı olamayacak. Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri ise şöyle; Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

24-29 Mart 2022’deki play-off etabının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

12 takım 4’erli 3 gruba ayrılacak. Tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynanacak. Finalde kazanan 3 takım Dünya Kupası’na katılacak.

MAÇLAR 24 VE 29 MART TARİHLERİNDE

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turunda yarı final maçları, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. play-off turunda final karşılaşmaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve Dünya Kupası bileti alan 3 takım daha belli olacak.