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    Dünya Kupası'na yoğun ilgi

    Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Turnuva için 3 milyona yakın bilet satıldı.
    • 18.10.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:07
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    Dünya Kupası'na yoğun ilgi

    20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da 22'ncisi düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bilet satışlarında 3 milyona yaklaşıldığı bildirildi.

    FIFA'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenecek 20 Kasım'da başlayacak turnuvanın biletlerine yoğun talep olduğu belirtildi.

    "Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım"

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak.

    Dünya heyecanlı. Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım." ifadelerini kullandı.

    Dünya Kupası na yoğun ilgi #1

    30 bin otel odası hazır hale geldi

    Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin organizatörler tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen basın toplantısında ise yoğun ilgi nedeniyle fazladan 30 bin otel odasının hazır hale geldiği belirtildi.

    Dünya Kupası na yoğun ilgi #2

    2.89 milyon bilet satıldı

    Bugüne kadar 2,89 milyon bilet satışının gerçekleştiği turnuvaya en fazla talep gösteren ülkelerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya olduğu da ifade edildi.

    Dünya Kupası na yoğun ilgi #3


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