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    Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

    Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
    • 07.12.2022 - 01:02
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    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası turnuvasında 3-4-5 ve 6 Aralık'ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

    Son 16'da 28 gol atıldı

    Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı.

    İHA'nın haberine göre, futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:

    İşte eşleşmeler

    9 Aralık Cuma:

    18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)

    22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)

    10 Aralık Cumartesi:

    18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)

    22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)

    Dünya Kupası nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu #1


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