Dünya Kupası'nda gol rekoru kırıldı

Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022 Dünya Kupası, tarihin en gollü turnuvasına sahne oldu. 64 maç sonunda 172 gol atılırken maç başına 2.7 gol ortalaması yakalandı.

Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı 2022 Dünya Kupası'nda futbolseverler gole doydu. Arjantin ile Fransa arasında unutulmaz bir finale sahne olan turnuva, atılan gol sayısıyla tarihe geçti.

En çok golün atıldığı turnuva oldu

Dünya Kupası'nda oynanan 64 maçta toplam 172 gol atıldı. Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu.

Organizasyonda maç başına 2,7 gol ortalaması yakalandı. Fransa, attığı 16 golle Dünya Kupası'nın en skorer takımı unvanını elde etti.

En çok kart Arjantin-Hollanda maçında çıktı

2022 Dünya Kupası'nda hakemler, 4 kez kırmızı ve 227 defa da sarı kartına başvurdu. Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final müsabakası, 17 sarı ve 1 kırmızı kartla turnuvada en çok kart çıkan mücadele olarak kayıtlara geçti.