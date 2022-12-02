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    Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kadın hakem yönetti

    Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kadın hakem yönetti

    2022 FIFA Dünya Kupası’nda, Kosta Rika ile Almanya maçını yöneten Fransız hakem Stephanie Frappart tarihe geçti. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 02:22
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    2022 FIFA Dünya Kupası`nda Kosta Rika ile Almanya E Grubu'nun son maçında karşılaştı.

    Maçı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetti.

    Dünya Kupası'nda görev alan ilk kadın hakem

    Stephanie Frappart, 1930`dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

    Stephanie Frappart`ın yardımcılığını Brezilya`dan Neuza Back ve Meksika`dan Karen Diaz yaptı.

    Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri`nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021`de Hollanda`nın Letonya`yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

    Dünya Kupası nda ilk kez bir maçı kadın hakem yönetti #1

    İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçında da görev almıştı

    UEFA Şampiyonlar Ligi`nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul`da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı.

    Maçta yardımcı hakem olarak da Karen Diaz görev aldı.

    Maçta yardımcı hakem olarak da Neuza Back görev aldı.

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