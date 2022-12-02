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- Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kadın hakem yönetti
Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kadın hakem yönetti
- Haber Merkezi
- 02.12.2022 - 02:22
2022 FIFA Dünya Kupası`nda Kosta Rika ile Almanya E Grubu'nun son maçında karşılaştı.
Maçı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetti.
Dünya Kupası'nda görev alan ilk kadın hakem
Stephanie Frappart, 1930`dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.
Stephanie Frappart`ın yardımcılığını Brezilya`dan Neuza Back ve Meksika`dan Karen Diaz yaptı.
Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri`nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021`de Hollanda`nın Letonya`yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.
İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçında da görev almıştı
UEFA Şampiyonlar Ligi`nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul`da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı.
Maçta yardımcı hakem olarak da Karen Diaz görev aldı.
Maçta yardımcı hakem olarak da Neuza Back görev aldı.