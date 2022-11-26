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Dünya Kupası'nda Mbappe fırtınası
- 26.11.2022 - 21:24
- Güncelleme : 26.11.2022 - 21:26
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Kasper Hjulmand'ın yönetimindeki Danimarka karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.
Mücadeleye ise PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe attığı 2 gol ile damgasını vurdu.
Mbappe 7 Dünya Kupası golüne ulaştı
Maçta bulduğu gollerle birlikte PSG yıldız oyuncusu; milli takımda 31 gol ve 22 asiste ulaştı.
Henüz ikinci Dünya Kupası'nı oynayan Mbappe, şimdiden 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. Bununla birlikte genç yıldız Zidane'ın 5 Dünya Kupası golünü de geçmiş oldu.
Zidane'ı gol sayısında yakaladı
Aynı zamanda milli takımda Zidane'ın 31 gollük sayısıyla da eşitledi.
Pele'nin rekoruna ortak oldu
Kylian Mbappe, maçta bulduğu 2 golle birlikte toplam 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. 23 yaşındaki süper yıldız Pele'nin 24 yaşından önce 7 Dünya Kupası golü rekoruna ortak oldu.