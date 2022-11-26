Dünya Kupası'nda Mbappe fırtınası

Fransa'nın Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kaldığı maçta Kylian Mbappe yıldızlaştı. PSG'nin yıldız futbolcusu attığı 2 golle maçın kazanılmasında önemli paya sahip oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Kasper Hjulmand'ın yönetimindeki Danimarka karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.

Mücadeleye ise PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe attığı 2 gol ile damgasını vurdu.

Mbappe 7 Dünya Kupası golüne ulaştı

Maçta bulduğu gollerle birlikte PSG yıldız oyuncusu; milli takımda 31 gol ve 22 asiste ulaştı.

Henüz ikinci Dünya Kupası'nı oynayan Mbappe, şimdiden 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. Bununla birlikte genç yıldız Zidane'ın 5 Dünya Kupası golünü de geçmiş oldu.

Zidane'ı gol sayısında yakaladı

Aynı zamanda milli takımda Zidane'ın 31 gollük sayısıyla da eşitledi.

Pele'nin rekoruna ortak oldu

Kylian Mbappe, maçta bulduğu 2 golle birlikte toplam 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. 23 yaşındaki süper yıldız Pele'nin 24 yaşından önce 7 Dünya Kupası golü rekoruna ortak oldu.