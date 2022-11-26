Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
314.263
-0.15%
BTXN Coin
5.80
1.39%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Dünya Kupası'nda Mbappe fırtınası

    Fransa'nın Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kaldığı maçta Kylian Mbappe yıldızlaştı. PSG'nin yıldız futbolcusu attığı 2 golle maçın kazanılmasında önemli paya sahip oldu.
    • 26.11.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 21:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Kupası'nda Mbappe fırtınası

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Kasper Hjulmand'ın yönetimindeki Danimarka karşı karşıya geldi.

    Karşılaşma Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.

    Mücadeleye ise PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe attığı 2 gol ile damgasını vurdu.

    Mbappe 7 Dünya Kupası golüne ulaştı

    Maçta bulduğu gollerle birlikte PSG yıldız oyuncusu; milli takımda 31 gol ve 22 asiste ulaştı.

    Henüz ikinci Dünya Kupası'nı oynayan Mbappe, şimdiden 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. Bununla birlikte genç yıldız Zidane'ın 5 Dünya Kupası golünü de geçmiş oldu.

    Dünya Kupası nda Mbappe fırtınası #1

    Zidane'ı gol sayısında yakaladı

    Aynı zamanda milli takımda Zidane'ın 31 gollük sayısıyla da eşitledi.

    Dünya Kupası nda Mbappe fırtınası #2

    Pele'nin rekoruna ortak oldu

    Kylian Mbappe, maçta bulduğu 2 golle birlikte toplam 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. 23 yaşındaki süper yıldız Pele'nin 24 yaşından önce 7 Dünya Kupası golü rekoruna ortak oldu.

    Dünya Kupası nda Mbappe fırtınası #3

    Dünya Kupası nda Mbappe fırtınası #4


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Kanser farkındalığı için plajda çıplak buluşma
    Dünya

    Kanser farkındalığı için plajda çıplak buluşma

    Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Ferit ve Seyran boşanıyor mu?
    Medya

    Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Ferit ve Seyran boşanıyor mu?

    Görüş Bildir