Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ilk takım Fransa oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı garantileyen ilk takım Danimarka'yı 2-1 mağlup eden Fransa oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Kasper Hjulmand'ın yönetimindeki Danimarka karşı karşıya geldi.

Mücadele Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.

İlk maçta Avustralya'yı farklı geçtiler

Danimarka, Tunus ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele eden Fransa, ilk maçında Avustralya'yı Rabiot, Giroud(2) ve Mbappe'nin golleriyle 4-1 yenerek turnuvadaki ilk 3 puanını almıştı.

Mbappe, Danimarka maçında sahneye çıktı

Horozlar, Dünya Kupası'nın ikinci maçında Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyerek son 16'ya kaldı.

Son şampiyon üst üste üçüncü kez gruptan çıktı

Böylelikle Fransa, 2014 ve 2018'den sonra üst üste 3. kez gruptan çıkmayı başardı.

2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nı 1998'den sonra ikinci kez müzesine götürmeyi başarmıştı.