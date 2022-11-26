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    Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ilk takım Fransa oldu

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı garantileyen ilk takım Danimarka'yı 2-1 mağlup eden Fransa oldu.
    • 26.11.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 21:45
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    Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ilk takım Fransa oldu

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Kasper Hjulmand'ın yönetimindeki Danimarka karşı karşıya geldi.

    Mücadele Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fransa son 16'ya kalmayı garantiledi.

    İlk maçta Avustralya'yı farklı geçtiler

    Danimarka, Tunus ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele eden Fransa, ilk maçında Avustralya'yı Rabiot, Giroud(2) ve Mbappe'nin golleriyle 4-1 yenerek turnuvadaki ilk 3 puanını almıştı.

    Dünya Kupası nda son 16 ya kalan ilk takım Fransa oldu #1

    Mbappe, Danimarka maçında sahneye çıktı

    Horozlar, Dünya Kupası'nın ikinci maçında Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyerek son 16'ya kaldı.

    Dünya Kupası nda son 16 ya kalan ilk takım Fransa oldu #2

    Son şampiyon üst üste üçüncü kez gruptan çıktı

    Böylelikle Fransa, 2014 ve 2018'den sonra üst üste 3. kez gruptan çıkmayı başardı.

    2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nı 1998'den sonra ikinci kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

    Dünya Kupası nda son 16 ya kalan ilk takım Fransa oldu #3


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