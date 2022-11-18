Dünya Kupası'nda stadyumlarda alkol satılmayacak

FIFA, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda alkolün stadyumların çevresinde satışa sunulmayacağını duyurdu.

Katar Kraliyet Ailesi'nin, Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda alkollü bira satılmaması talebi, FIFA tarafından değerlendirildi.

FIFA konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda stadyum çevresinde alkol satışının yasaklandığına karar verildiğini duyurdu.

Alkollü içecek satışları statların etrafında olmayacak

FIFA’nın yaptığı açıklamada, alkollü içecek satışının sadece lisanslı mekanlarda ve taraftarlar için ayrılan alanlarda yapılacağı ve statların etrafında olmayacağı belirtildi.

Ancak Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statların etrafında alkolsüz bira dağıtımı yapılacağı duyuruldu.