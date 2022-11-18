Petrol
86.42
-3.74%
Euro
19.2893
-0.05%
Dolar
18.617
0.12%
Altın
1.051
-0.18%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
318.443
0.47%
BTXN Coin
6.55
-0.45%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Dünya Kupası'nda stadyumlarda alkol satılmayacak

    FIFA, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda alkolün stadyumların çevresinde satışa sunulmayacağını duyurdu.
    • 18.11.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Kupası'nda stadyumlarda alkol satılmayacak

    Katar Kraliyet Ailesi'nin, Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda alkollü bira satılmaması talebi, FIFA tarafından değerlendirildi.

    FIFA konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda stadyum çevresinde alkol satışının yasaklandığına karar verildiğini duyurdu.

    Alkollü içecek satışları statların etrafında olmayacak

    FIFA’nın yaptığı açıklamada, alkollü içecek satışının sadece lisanslı mekanlarda ve taraftarlar için ayrılan alanlarda yapılacağı ve statların etrafında olmayacağı belirtildi.

    Ancak Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statların etrafında alkolsüz bira dağıtımı yapılacağı duyuruldu.

    Dünya Kupası nda stadyumlarda alkol satılmayacak #1

    Dünya Kupası nda stadyumlarda alkol satılmayacak #2


    Kapalı Maraş'a 2 yılda 750 bin ziyaretçi
    Yaşam

    Kapalı Maraş'a 2 yılda 750 bin ziyaretçi

    Vizyondaki filmler
    Kültür Sanat

    Vizyondaki filmler

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir