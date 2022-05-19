Dünya Kupası'nda Türk hakemlere yer verilmedi

FIFA'nın Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler listesinde hiçbir Türk hakem yer almadı.

Türk hakemliğinin en önemli isimleri arasında yer alan Cüneyt Çakır'a bir şok daha! 8 Mart tarihinde MHK tarafından görevden alınan Cüneyt Çakır, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesinin ardından yeniden Türkiye'de maç yönetmeye başlamıştı.

Cüneyt Çakır için en büyük tehlike, FIFA organizasyonlarından uzak kalabileceği ihtimaliydi ve bu ihtimal gerçeğe dönüştü.

2022 Katar Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler, FIFA tarafından resmen açıklandı.

Cüneyt Çakır’a görev verilmedi

Sezon başında Katar'daki turnuvada görev alması beklenen Cüneyt Çakır, FIFA tarafından listeye dahil edilmedi. Türkiye'den herhangi bir hakemin listede olmaması dikkatlerden kaçmadı.

İlk kez kadın hakemler maç yönetecek

FIFA'nın açıkladığı hakem listesinde ilk kez kadın hakemler, Dünya Kupası organizasyonunda görev alacak.

FIFA'nın açıkladığı listede Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga, Japonya'dan Yoshimi Yamashita, Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Díaz Medina ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Kathryn Nesbitt; Katar'da düzenlenecek organizasyonda görev alacak kadın hakemler olarak görev yapacak.