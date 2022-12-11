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    Dünya Kupası'ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu

    Dünya Kupası'ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda eden İngiltere Milli Takımı basın tarafından eleştirilere neden oldu.
    • 11.12.2022 - 12:00
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Gareth Southgate'in yönetimindeki İngiltere, Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Fransa 2-1'lik üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, İngiltere ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

    Dünya Kupası'nın en büyük şampiyonluk adaylarından İngiltere'nin Fransa'ya çeyrek finalde elenmesi, ülke medyasında geniş yer aldı. İngiliz medyası, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi manşetlerine taşıdı.

    "Yıkılmış İngiltere taraftarları, gözyaşlarına boğuldu"

    Daily mirror elenmenin ardından, "Yıkılmış İngiltere taraftarları, Three Lions'ın (Üç aslan) Dünya Kupası'ndan düşmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu." cümlelerini manşetine taşıdı.

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #1

    "Harry Kane'i İngiltere yıldızları teselli etti"

    The Sun gazetesi ise 'Harry'nin acısı' şeklinde verdiği başlıkta,"Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya 2-1 yenilen İngiltere'de penaltı kaçıran Harry Kane'i İngiltere yıldızları teselli etti." ifadesinde bulundu.

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #2

    "Kylian Mbappe, Harry Kane'e gülerken görüldü"

    Daily Express ise haberinde, Kylian Mbappe'nin penaltıyı kaçıran Harry Kane'e güldüğüne dikkat çekti. Express, "Kylian Mbappe, İngiltere penaltı kaçırdıktan sonra Harry Kane'e gülerken görüldü." ifadelerinde bulundu.

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #3

    "İngiltere azabı"

    The Telegraph gazetesi ise, "Harry Kane penaltıyı kaçırdığı için İngiltere azabı, Three Lions'ı (Üç aslan) Dünya Kupası yenilgisine mahkum etti." dedi.

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #4

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #5

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #6

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #7

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #8

    Dünya Kupası ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu #9

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