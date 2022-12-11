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Dünya Kupası'ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu

Dünya Kupası'ndan elenen İngiltere ülkesinde gündem oldu

2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda eden İngiltere Milli Takımı basın tarafından eleştirilere neden oldu.