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    Dünya Kupası'nın açılış maçını Daniele Orsato yönetecek

    Katar ile Ekvador arasında oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı.
    • 19.11.2022 - 12:28
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    Dünya Kupası'nın açılış maçını Daniele Orsato yönetecek

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

    FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.

    Dünya Kupası başlıyor

    60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.

    Dünya Kupası nın açılış maçını Daniele Orsato yönetecek #1


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