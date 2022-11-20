Dünya Kupası'nın açılış maçının galibi Ekvador

2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ekvador 2-0'lık skorla kazandı.

Valencia'nın ilk golü iptal oldu

Maça hareketli başlayan Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nin 3. dakikada attığı kafa golü ile 1-0 öne geçti.

Büyük sevinç yaşayan Valencia ve arkadaşlarının hevesi ise kursağında kaldı. Yapılan VAR incelemesi sonrasında Valencia'nin ofsaytta olması sebebiyle gol iptal edildi.

Valencia takımına galibiyeti getirdi

Ardından Ekvador, 15. dakikada penaltı kazandı ve Valencia bu kez golünü attı. 31. dakikada bir kez daha sahne alan Valencia, harika bir kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

Ekvador üç puanın sahibi oldu

90 dakika sonunda 2-0 kazanan Ekvador, 3 puanın sahibi oldu. Ekvador, 25 Kasım'da gruptaki ikinci maçını Hollanda ile oynayacak. Katar ise Senegal ile karşılaşacak.