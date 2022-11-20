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    Dünya Kupası'nın ilk golü Enner Valencia'dan

    Katar ile Ekvador arasındaki Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia'nın attığı gol turnuvanın ilk golü olarak kayıtlara geçti.
    • 20.11.2022 - 19:30
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 19:32
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    Dünya Kupası'nın ilk golü Enner Valencia'dan

    2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan mücadele ile başladı.

    Ekvador'da Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, attığı penaltı golüyle 2022 Katar Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydetti.

    Enner Valencia penaltıdan golü buldu

    Sağ kanattan gelişen Ekvador atağında Estrada'nın derinlemesine pasıyla içeri hareketlenen Enner Valencia, kaleciyi çalımlamak istediği sırada Al Sheeb'in müdahelesiyle yerde kaldı ve Ekvador penaltı kazandı.

    Ekvador'un kazandığı penaltıda topun başına gelen kaptan Enner Valencia, sakin bir vuruşla kaleciyi ters köşeye yatırarak ağları sarstı. Bu gol Dünya Kupası'nın ilk golü olarak kayıtlara geçti.

    Dünya Kupası nın ilk golü Enner Valencia dan #1

    İlk golü VAR'dan döndü

    Karşılaşmanın 3. dakikasında Enner Valencia yaptığı kafa vuruşuyla Ekvador'u öne geçirmişti. Ancak pozisyon Ekvadorlu Estrada'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal oldu.

    Dünya Kupası nın ilk golü Enner Valencia dan #2

    Dünya Kupası nın ilk golü Enner Valencia dan #3


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