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- Dünya Kupası'nın ilk golü Enner Valencia'dan
Dünya Kupası'nın ilk golü Enner Valencia'dan
- 20.11.2022 - 19:30
- Güncelleme : 20.11.2022 - 19:32
2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan mücadele ile başladı.
Ekvador'da Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, attığı penaltı golüyle 2022 Katar Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydetti.
Enner Valencia penaltıdan golü buldu
Sağ kanattan gelişen Ekvador atağında Estrada'nın derinlemesine pasıyla içeri hareketlenen Enner Valencia, kaleciyi çalımlamak istediği sırada Al Sheeb'in müdahelesiyle yerde kaldı ve Ekvador penaltı kazandı.
Ekvador'un kazandığı penaltıda topun başına gelen kaptan Enner Valencia, sakin bir vuruşla kaleciyi ters köşeye yatırarak ağları sarstı. Bu gol Dünya Kupası'nın ilk golü olarak kayıtlara geçti.
İlk golü VAR'dan döndü
Karşılaşmanın 3. dakikasında Enner Valencia yaptığı kafa vuruşuyla Ekvador'u öne geçirmişti. Ancak pozisyon Ekvadorlu Estrada'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal oldu.