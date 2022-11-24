Eden Hazard'tan Almanya'nın protestosuna tepki

Belçikalı futbolcu Eden Hazard, Almanya'nın OneLove protestosuna tepki gösterdi. Hazard, Katar'a futbol oynayamaya geldiklerini ve işlerinin bu olmadığını söyledi.

Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Japonya'nın karşı karşıya geldiği maç öncesinde Alman futbolcuların verdiği poz, maça damga vurdu.

Mücadele öncesi takımlar poz verirken Alman futbolcuların elleriyle ağızlarını kapatması dikkat çekti.

Kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım alan bu protestonun asıl sebebi daha sonra anlaşıldı.

FIFA'yı protesto ettiler

Almanya, FIFA tarafından OneLove pazubandının takılmasının yasaklanmasını eleştirmek için maç öncesi takım halinde "ağız kapatma hareketi" yapmıştı.

Eden Hazard tepki gösterdi

Belçika'nın yıldız oyuncusu Eden Hazard, Almanya Milli Takımı'nın Japonya maçı öncesi yaptığı protestoyu eleştirdi.

"Buraya futbol oynamaya geldik"

Hazard bu protestoyla ilgili olarak, "Bunu yaptılar ama maçı kaybettiler. Belki de bunun yerine kazanmaya odaklansalar daha iyisini yapabilirlerdi. Biz burada futbol oynamak için bulunuyoruz; siyasi mesaj vermek için değil. Bu iş başkalarının işi." dedi.

Almanya'dan FIFA'ya LGBT pazubandı protestosu MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ