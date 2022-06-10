Petrol
122.88
-0.07%
Euro
18.3423
0.47%
Dolar
17.2432
0.73%
Altın
1.024
0.50%
Borsa
2572
1.23%
Bitcoin
516.675
-0.83%
BTXN Coin
10.70
-4.97%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Ekvador, Dünya Kupası'ndan men edilebilir

    Ekvador takımının oyuncusu Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu iddia eden Şili, Ekvador'un ihraç edilerek kendi ülkelerinin davet alması için girişimde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 00:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekvador, Dünya Kupası'ndan men edilebilir

    FIFA, 6 aydan kısa süre kalan Dünya Kupası öncesinde önemli bir kararla karşı karşıya. Güney Amerika elemelerinde 2022 vizesi alan Ekvador, dev organizasyonun dışında kalabilir.

    Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu savundular

    Şili Federasyonu avukatı Eduardo Carlezzo'nun düzenlediği basın toplantısı, futbol dünyasını harekete geçirdi.

    Carlezzo, Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu ortaya çıkaran belgeleri açıkladı ve konuyu FIFA'ya aktardıklarını duyurdu.

    Ekvador, Dünya Kupası ndan men edilebilir #1

    Ekvador'a sahtecilik suçlaması

    FIFA da 'sahtecilik' suçlamasıyla ilgili bir disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Ekvador Spor Bakanı Sebastien Palacios ise olumsuz bir karar çıkmayacağından emin olduklarını söyledi.

    Katar'a gitme ihtimali, Şili ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi

    Ekvador'un kupa dışında kalma ihtimali, Katar'a gitmeyi hedefleyen iki ülkeyi de karşı karşıya getirdi.

    Byron'la ilgili belgeleri ortaya çıkaran Şili Federasyonu, Ekvador'un eleme grubunda oynadığı maçlarda hükmen yenik sayılması gerektiğini ve kendi ülkelerinin kupaya katılacağını ileri sürdü.

    Dünya Kupası vizesi alamayarak hayal kırıklığı yaşayan İtalya da, Katar vizesi için harekete geçti.

    Dünya sıralamasında en üstteki takımın kupaya alınması gerektiğini belirten FIFA kuralını ileri süren İtalyan yöneticiler, konuyu yakından takip ettiklerini duyurdu.
    FIFA'nın kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    'Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki'
    Dünya

    'Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki'

    İnşaat sektörü, arsalarla ilgili yeni planlamalar talep ediyor
    Emlak

    İnşaat sektörü, arsalarla ilgili yeni planlamalar talep ediyor

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir