Ekvador, Dünya Kupası'ndan men edilebilir

Ekvador takımının oyuncusu Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu iddia eden Şili, Ekvador'un ihraç edilerek kendi ülkelerinin davet alması için girişimde bulundu.

FIFA, 6 aydan kısa süre kalan Dünya Kupası öncesinde önemli bir kararla karşı karşıya. Güney Amerika elemelerinde 2022 vizesi alan Ekvador, dev organizasyonun dışında kalabilir.

Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu savundular

Şili Federasyonu avukatı Eduardo Carlezzo'nun düzenlediği basın toplantısı, futbol dünyasını harekete geçirdi.

Carlezzo, Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu ortaya çıkaran belgeleri açıkladı ve konuyu FIFA'ya aktardıklarını duyurdu.

Ekvador'a sahtecilik suçlaması

FIFA da 'sahtecilik' suçlamasıyla ilgili bir disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Ekvador Spor Bakanı Sebastien Palacios ise olumsuz bir karar çıkmayacağından emin olduklarını söyledi.

Katar'a gitme ihtimali, Şili ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi

Ekvador'un kupa dışında kalma ihtimali, Katar'a gitmeyi hedefleyen iki ülkeyi de karşı karşıya getirdi.

Byron'la ilgili belgeleri ortaya çıkaran Şili Federasyonu, Ekvador'un eleme grubunda oynadığı maçlarda hükmen yenik sayılması gerektiğini ve kendi ülkelerinin kupaya katılacağını ileri sürdü.

Dünya Kupası vizesi alamayarak hayal kırıklığı yaşayan İtalya da, Katar vizesi için harekete geçti.

Dünya sıralamasında en üstteki takımın kupaya alınması gerektiğini belirten FIFA kuralını ileri süren İtalyan yöneticiler, konuyu yakından takip ettiklerini duyurdu.

FIFA'nın kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.