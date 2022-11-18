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    Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı

    Fenerbahçe'de oynayan ve Ekvador forması ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Enner Valencia, turnuvada favori ülkelerini açıkladı.
    • 18.11.2022 - 21:56
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    Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı

    Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası'nın favori ülkelerini açıkladı.

    "İlk maç çok önemli"

    Turnuvanın açılış karşılaşmasında Katar ile oynayacakları karşılaşma için konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Ev sahibinin açılış maçında ilk kez kaybetmesini umuyoruz. İlk maç çok önemli. Kazanmak için çalışmalıyız, eğer kazanamazsak, kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmalıyız." dedi.

    Enner Valencia, Dünya Kupası ndaki favorilerini açıkladı #1

    "Daha çok kendine güvenen bir takım oluşturuyoruz"

    Enner Valencia, "Takımımız, 2014 Dünya Kupası'ndaki takımdan daha genç. Daha fazla deneyime sahip olan futbolcuları nasıl dinleyeceklerini iyi biliyorlar. Bu çok önemli. Daha çok kendine güvenen bir takım oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Enner Valencia, Dünya Kupası ndaki favorilerini açıkladı #2

    "Umarım ülkemiz için en iyi Dünya Kupası performansını sergileyebiliriz"

    Sürekli Katar ile oynayacakları karşılaşmayı düşündüğünü belirten Ekvadorlu oyuncu, "Umarım takım, ülkemiz için en iyi Dünya Kupası performansını sergileyebilir ve kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

    Enner Valencia, Dünya Kupası ndaki favorilerini açıkladı #3

    Üç takımı favori gördü

    Valencia, Dünya Kupası için favorisi sorulduğunda ise kazanan takımın Arjantin, Brezilya ve Fransa'dan biri olabileceğini söyledi.

    Enner Valencia, Dünya Kupası ndaki favorilerini açıkladı #4


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