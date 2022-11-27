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    Enzo Fernandez'den Meksika'ya klas gol

    Enzo Fernandez'den Meksika'ya klas gol

    2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Arjantin'in orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, maçta klas bir gole imza attı.
    • 27.11.2022 - 00:24
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 00:38
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    2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Arjantin üstünlüğüyle sona erdi.

    Maçta goller; 64. dakikada Lionel Messi ve Fernandez'in ayağından geldi. Arjantin bu sonuçla birlikte 3 puana yükseldi.

    Enzo'dan mükemmel gol

    Mücadeleye ise Arjantin'in orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in attığı harika gol damga vurdu. Benfica forması giyen 21 yaşındaki genç oyuncu, takımının ikinci golünü atarak galibiyette önemli paya sahip oldu.

    Enzo Fernandez den Meksika ya klas gol #1

    Taraftarı sevince boğdu

    Lionel Messi'nin pasında sol çaprazdan içeri giren Fernandez, sağ ayağıyla uzak köşeye harika vurdu ve Arjantin'i rahatlatan golü kaydetti. Golden sonra Arjantin tribünlerinde büyük bir sevinç yaşandı.

    Enzo Fernandez den Meksika ya klas gol #2

    Enzo Fernandez den Meksika ya klas gol #3

    Enzo Fernandez den Meksika ya klas gol #4

    Enzo Fernandez den Meksika ya klas gol #5

    Enzo Fernandez den Meksika ya klas gol #6

    Enzo Fernandez den Meksika ya klas gol #7

    (Görüntüler TRT'den alınmıştır)


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