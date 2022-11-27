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Enzo Fernandez'den Meksika'ya klas gol
2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Arjantin'in orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, maçta klas bir gole imza attı.
- 27.11.2022 - 00:24
- Güncelleme : 27.11.2022 - 00:38
2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Arjantin üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 64. dakikada Lionel Messi ve Fernandez'in ayağından geldi. Arjantin bu sonuçla birlikte 3 puana yükseldi.
Enzo'dan mükemmel gol
Mücadeleye ise Arjantin'in orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in attığı harika gol damga vurdu. Benfica forması giyen 21 yaşındaki genç oyuncu, takımının ikinci golünü atarak galibiyette önemli paya sahip oldu.
Taraftarı sevince boğdu
Lionel Messi'nin pasında sol çaprazdan içeri giren Fernandez, sağ ayağıyla uzak köşeye harika vurdu ve Arjantin'i rahatlatan golü kaydetti. Golden sonra Arjantin tribünlerinde büyük bir sevinç yaşandı.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır)