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    Fas, Dünya Kupası tarihindeki başarısını tekrarladı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu üçüncü ve son maçında Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Grubu lider bitiren Fas, Dünya Kupası tarihindeki başarısını tekrarladı.
    • 01.12.2022 - 20:43
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    Fas, Dünya Kupası tarihindeki başarısını tekrarladı

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında John Herdman'ın ekibi Kanada ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Fas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Fas bu sonuçla F Grubu'nu 7 puanla 1. sırada bitirdi ve son 16'ya kaldı. Kanada ise turnuvaya puansız olarak veda etti.

    Fas, Dünya Kupası'na 5 kez katıldı

    Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

    Fas, Dünya Kupası tarihindeki başarısını tekrarladı #1

    Son Dünya Kupası'nda grupta elendiler

    Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, B Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

    Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

    Fas, Dünya Kupası tarihindeki başarısını tekrarladı #2

    Fas'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

    1970 - Grup aşaması

    1986 - Son 16 turu

    1994 - Grup aşaması

    1998 - Grup aşaması

    2018 - Grup aşaması

    Fas, Dünya Kupası tarihindeki başarısını tekrarladı #3


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