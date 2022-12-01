2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu üçüncü ve son maçında Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Grubu lider bitiren Fas, Dünya Kupası tarihindeki başarısını tekrarladı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında John Herdman'ın ekibi Kanada ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Fas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Fas bu sonuçla F Grubu'nu 7 puanla 1. sırada bitirdi ve son 16'ya kaldı. Kanada ise turnuvaya puansız olarak veda etti.

Fas, Dünya Kupası'na 5 kez katıldı

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Son Dünya Kupası'nda grupta elendiler

Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, B Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Fas'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1970 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1994 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması