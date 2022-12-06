- Haberler
- Dünya Kupası Haberleri
- Fas, Dünya Kupası'nda bir çok ilki gerçekleştirdi
Fas, Dünya Kupası'nda bir çok ilki gerçekleştirdi
- 06.12.2022 - 22:33
Fas, normal ve uzatmaları golsüz sona eren maçın penaltı atışlarında İspanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Afrika ülkesi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Fas, çeyrek finale yükselen dördüncü Afrika ülkesi oldu
Fas, Dünya Kupası tarihinde çeyrek finale ulaşan dördüncü Afrika ülkesi oldu (Kamerun-1990, Senegal-2002 ve Gana-2010).
Regragui, çeyrek finale yükselen ilk Afrikalı teknik adam oldu
Fas'ı çeyrek finale taşıyan teknik direktör Walid Regragui, Dünya Kupası'nda çeyrek final sevinci yaşayan ilk Afrikalı teknik adam unvanını elde etti.
1998'den bu yana İspanya'yı yenen ilk Afrika ülkesi oldular
1998'den bu yana İspanya'yı Dünya Kupası'nda yenen ilk Afrika ülkesi oldu. Fas, 2010'da Gana'dan bu yana Dünya Kupası'nda çeyrek final gören ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti.
Bono, penaltılara damga vurdu
Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtaran sadece 4 kaleci var ve son ikisi son iki günde bunu başardı.
2006 Ricardo (Portekiz)
2018 Subasic (Hırvatistan)
2022 Livakovic (Hırvatistan)
2022 Bono (Fas)