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Fas, Dünya Kupası'nda bir çok ilki gerçekleştirdi

Fas, Dünya Kupası'nda bir çok ilki gerçekleştirdi

Fas, penaltı atışlarıyla İspanya'yı 3-0 yenerken; tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Fas'ın bu galibiyeti bir çok ilki de beraberinde getirdi.