Petrol
79.45
-3.91%
Euro
19.5022
-0.24%
Dolar
18.6323
-0.03%
Altın
1.061
0.22%
Borsa
5000
0.00%
Bitcoin
321.258
0.17%
BTXN Coin
5.15
-4.09%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Fas, Dünya Kupası'nda bir çok ilki gerçekleştirdi

    Fas, penaltı atışlarıyla İspanya'yı 3-0 yenerken; tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Fas'ın bu galibiyeti bir çok ilki de beraberinde getirdi.
    • 06.12.2022 - 22:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fas, Dünya Kupası'nda bir çok ilki gerçekleştirdi

    Fas, normal ve uzatmaları golsüz sona eren maçın penaltı atışlarında İspanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Afrika ülkesi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

    Fas, çeyrek finale yükselen dördüncü Afrika ülkesi oldu

    Fas, Dünya Kupası tarihinde çeyrek finale ulaşan dördüncü Afrika ülkesi oldu (Kamerun-1990, Senegal-2002 ve Gana-2010).

    Fas, Dünya Kupası nda bir çok ilki gerçekleştirdi #1

    Regragui, çeyrek finale yükselen ilk Afrikalı teknik adam oldu

    Fas'ı çeyrek finale taşıyan teknik direktör Walid Regragui, Dünya Kupası'nda çeyrek final sevinci yaşayan ilk Afrikalı teknik adam unvanını elde etti.

    Fas, Dünya Kupası nda bir çok ilki gerçekleştirdi #2

    1998'den bu yana İspanya'yı yenen ilk Afrika ülkesi oldular

    1998'den bu yana İspanya'yı Dünya Kupası'nda yenen ilk Afrika ülkesi oldu. Fas, 2010'da Gana'dan bu yana Dünya Kupası'nda çeyrek final gören ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti.

    Fas, Dünya Kupası nda bir çok ilki gerçekleştirdi #3

    Bono, penaltılara damga vurdu

    Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtaran sadece 4 kaleci var ve son ikisi son iki günde bunu başardı.

    2006 Ricardo (Portekiz)

    2018 Subasic (Hırvatistan)

    2022 Livakovic (Hırvatistan)

    2022 Bono (Fas)

    Fas, Dünya Kupası nda bir çok ilki gerçekleştirdi #4


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi: 12 gözaltı
    3. Sayfa

    Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi: 12 gözaltı

    Ağrılı köy çocuklarının kırtasiye malzemeleri polislerden
    Yaşam

    Ağrılı köy çocuklarının kırtasiye malzemeleri polislerden

    Görüş Bildir