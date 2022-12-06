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    Fas, İspanya'yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi

    Fas, İspanya'yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi

    2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında normal süresi 0-0 biten maçta Fas, İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
    • 06.12.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 21:10
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Luis Enrique'nin ekibi İspanya ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Fas, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltılardaki 3-0'lık üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken, İspanya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

    Beklendiği gibi İspanya'nın müsabaka boyunca topa hakim olduğu randevuda Fas disiplinli bir savunma anlayışıyla rakibine net fırsatlar tanımadı.

    İspanya kullandığı 3 penaltıyı kaçırdı

    Penaltı atışlarında tecrübeli rakiplerine üstün gelen Hakim Ziyech ve arkadaşları, adlarını dünyanın en iyi sekiz takımı arasına yazdırmayı başardılar.

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #1

    Bono maça damga vurdu

    İspanya’da Pablo Sarabia, Carlos Soler ve Sergio Busquets penaltı atışını kaçırırken, Fas’ta Badr Benoun atıştan faydalanamadı. Fas kalecisi Bono, Soler ve Busquets’in atışlarını kurtararak maça damga vurdu.

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #2

    Saiss 120 dakika oynadı

    Fas forması giyen Beşiktaşlı Roman Saiss 120 dakika oyunda kaldı.

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #3

    İspanya son 5 eleme turu maçında uzatmaları gördü

    Büyük turnuvalarda oynadığı son 5 eleme turu maçında da uzatmaları gören İspanya, EURO 2020 yarı finalinde İtalya karşısında penaltılarda yaşadığı hayal kırıklığını Fas karşısında tekrarlamış oldu.

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #4

    Fas, Portekiz - İsviçre maçının galibiyle eşleşecek

    Fas çeyrek finalde Portekiz – İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Aralık Cumartesi günü TSİ 18:00’de karşılaşacak.

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #5

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #6

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #7

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #8

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #9

    Fas, İspanya yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi #10


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