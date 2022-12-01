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Fas, Kanada'yı yenerek grubu lider bitirdi

Fas, Kanada'yı yenerek grubu lider bitirdi

2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu üçüncü ve son maçında Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fas son 16'ya lider olarak yükselirken, Kanada turnuvaya puansız olarak veda etti.