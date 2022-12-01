- Haberler
- Dünya Kupası Haberleri
- Fas, Kanada'yı yenerek grubu lider bitirdi
Fas, Kanada'yı yenerek grubu lider bitirdi
2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu üçüncü ve son maçında Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fas son 16'ya lider olarak yükselirken, Kanada turnuvaya puansız olarak veda etti.
- 01.12.2022 - 19:54
- Güncelleme : 01.12.2022 - 20:31
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında John Herdman'ın ekibi Kanada ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fas lider olarak son 16'da
Mücadele Fas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Fas bu sonuçla F Grubu'nu 7 puanla 1. sırada bitirdi ve son 16'ya kaldı. Kanada ise turnuvaya puansız olarak veda etti.
Fas 2 golle kazandı
Karşılaşmaya iyi başlayan Fas, henüz 4. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle öne geçti. Atak oyununu sürdüren John Herdman'ın öğrencileri 23' Youssef En-Nesyri'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kanada devre bitmeden 40' Nayef Aguerd'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Atiba sonradan oyuna dahil oldu
Kanada'da Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson 60. dakikada oyuna dahil oldu.