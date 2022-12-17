Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
317.916
-0.66%
BTXN Coin
7.30
-23.71%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı

    Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nı üçüncü olarak bitirdi.
    • 17.12.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 20:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Grup etabında da kozlarını paylaşan iki ekip o maçta 0-0 berabere kalırken üçüncülük maçının galibi Hırvatistan oldu.

    Hırvatistan golü erken buldu

    Mücadele erken gollerle başladı. Henüz 7. dakikada Hırvatistan yıldız savunmacısı Gvardiol'un golüyle 1-0 öne geçti.

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #1

    İlk yarıyı Hırvatlar önde kapattı

    Hırvatistan'ın golünden yalnızca 2 dakika sonra Fas karşılık verdi. 9. dakikada Achraf Dari topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

    42. dakikada bu kez Hırvatistan adına sahneye çıkan isi Mislav Orsic oldu ve Hırvatlar soyunma odasına 2-1 önde girdi.

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #2

    Hırvatistan Dünya üçüncüsü oldu

    Kalan sürede skor değişmedi ve Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #3

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #4

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #5

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #6

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #7

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #8

    Fas ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası nı üçüncü tamamladı #9


    ABD, Ukrayna taburlarına Almanya'daki eğitimi genişletiyor
    Dünya

    ABD, Ukrayna taburlarına Almanya'daki eğitimi genişletiyor

    Fener Rum Ortaokulu bir günlüğüne ziyaretçilere açıldı
    Yaşam

    Fener Rum Ortaokulu bir günlüğüne ziyaretçilere açıldı

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir