Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı

2022 Katar Dünya Kupası'nın üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nı üçüncü olarak bitirdi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Grup etabında da kozlarını paylaşan iki ekip o maçta 0-0 berabere kalırken üçüncülük maçının galibi Hırvatistan oldu.

Hırvatistan golü erken buldu

Mücadele erken gollerle başladı. Henüz 7. dakikada Hırvatistan yıldız savunmacısı Gvardiol'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı Hırvatlar önde kapattı

Hırvatistan'ın golünden yalnızca 2 dakika sonra Fas karşılık verdi. 9. dakikada Achraf Dari topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

42. dakikada bu kez Hırvatistan adına sahneye çıkan isi Mislav Orsic oldu ve Hırvatlar soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Hırvatistan Dünya üçüncüsü oldu

Kalan sürede skor değişmedi ve Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.