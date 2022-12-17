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- Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı
Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı
- 17.12.2022 - 19:54
- Güncelleme : 17.12.2022 - 20:14
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Grup etabında da kozlarını paylaşan iki ekip o maçta 0-0 berabere kalırken üçüncülük maçının galibi Hırvatistan oldu.
Hırvatistan golü erken buldu
Mücadele erken gollerle başladı. Henüz 7. dakikada Hırvatistan yıldız savunmacısı Gvardiol'un golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı Hırvatlar önde kapattı
Hırvatistan'ın golünden yalnızca 2 dakika sonra Fas karşılık verdi. 9. dakikada Achraf Dari topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi.
42. dakikada bu kez Hırvatistan adına sahneye çıkan isi Mislav Orsic oldu ve Hırvatlar soyunma odasına 2-1 önde girdi.
Hırvatistan Dünya üçüncüsü oldu
Kalan sürede skor değişmedi ve Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.