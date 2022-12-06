- Haberler
- Dünya Kupası Haberleri
- Faslı futbolcular, penaltılar öncesi Fatiha okudu
Faslı futbolcular, penaltılar öncesi Fatiha okudu
2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı eleyen Fas'ta futbolcular, penaltılar öncesi Fatiha suresini okudu.
- 06.12.2022 - 22:16
- Güncelleme : 06.12.2022 - 22:20
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Luis Enrique'nin ekibi İspanya ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fas, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltılardaki 3-0'lık üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken, İspanya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.
Takım halinde Fatiha Suresini okudular
Kıran kırana geçen mücadele penaltılara gitti. Seri atışlar öncesinde Faslı oyuncular takım halinde çember oluşturarak Fatiha suresini okudu. Bu anlar büyük beğeni topladı.
Faslı futbolcular penaltılar öncesi Fatiha okudu İZLE