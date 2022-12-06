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    Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı

    2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı eleyen Fas'ta oyuncular maç sonunda turun sevincini Filistin bayrağı ile kutladı.
    • 06.12.2022 - 21:44
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    Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Luis Enrique'nin ekibi İspanya ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Fas, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltılardaki 3-0'lık üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken, İspanya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

    Fas, ilk kez çeyrek finale yükseldi

    Güçlü rakibi İspanya'yı yenerek turnuvanın dışına iten Fas Dünya Kupası'nda ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

    Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı #1

    Faslı futbolcular Filistin bayrağıyla galibiyeti kutladı

    Maçın ardından Faslı oyuncular galibiyet keyfini doyasıya yaşadı. Taraftarlar da bu coşkuya ortak oldu.

    Çeyrek finalin sevincini yaşayan Afrika ülkesinde oyuncular, Filistin ve Fas bayraklarıyla galibiyet turu attı.

    Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı İZLE

    Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı #2

    Faslı oyuncular tur kutlamasında Filistin bayrağı açtı #3


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