2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Fas, İspanya'yı penaltılarla elerken, maçı sunan Faslı spikerin coştuğu anlar paylaşıldı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Luis Enrique'nin ekibi İspanya ile Hoalid Regragui'nin yönetimindeki Fas, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fas, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltılardaki 3-0'lık üstünlüğüyle çeyrek finale yükselirken, İspanya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Beklendiği gibi İspanya'nın müsabaka boyunca topa hakim olduğu randevuda Fas disiplinli bir savunma anlayışıyla rakibine net fırsatlar tanımadı.

İspanya kullandığı 3 penaltıyı kaçırdı

Penaltı atışlarında tecrübeli rakiplerine üstün gelen Hakim Ziyech ve arkadaşları, adlarını dünyanın en iyi sekiz takımı arasına yazdırmayı başardılar.

Bono maça damga vurdu

İspanya’da Pablo Sarabia, Carlos Soler ve Sergio Busquets penaltı atışını kaçırırken, Fas’ta Badr Benoun atıştan faydalanamadı. Fas kalecisi Bono, Soler ve Busquets’in atışlarını kurtararak maça damga vurdu.

Faslı spiker coştu

Achraf Hakimi'nin kullandığı penaltıyı gole çevirmesi sonrası Faslı futbolcular sevinç gösterisi yaparken, Faslı spiker de "Allah Allah" nidaları ve "Güle güle İspanya" ifadeleriyle coşkusunu dile getirdi.

Faslı spikerin coştuğu anlar: Güle güle İspanya - VİDEO