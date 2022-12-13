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    Faslı taraftarlar Fransa maçına akın ediyor

    Faslı taraftarlar Fransa maçına akın ediyor

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale çıkmak için Fransa karşısına çıkacak olan Fas'ın taraftarları biletleri tüketti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:32
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    2022 Dünya Kupası'nın sürprizi Fas, final yolunda Fransa'nın rakibi olacak.

    İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.

    Yarın oynanacak yarı final maçının heyecanını yaşayan Faslı taraftarlar, Katar'ın başkenti Doha'da boş yer bırakmadı.

    45 bin Faslı taraftar olacak

    68 bin 895 kişi kapasiteli Al Bayt Stadı'nda oynanacak maça yoğun ilgi gösteren Faslılar, 45 bin bilet satın aldı.

    Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

    Fas taraftar

    Fas taraftar

    Fas taraftar

    Fas taraftar

    Fas taraftar

    Fas taraftar

    Fas taraftar

    Fas taraftar


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