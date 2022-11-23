- Haberler
- Dünya Kupası Haberleri
- Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi
Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 18:41
Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas karşılaştı.
Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maçın genelinde Hırvatistan'ın üstünlüğü olsa da Fas, kazandığı toplarla etkili olmaya çalıştı.
90 dakika boyunca iki takım da meşin yuvarlağı çizgiden geçiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Saiss kaptan olarak çıktı
Beşiktaş'ta forma giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, kaptan olarak çıktığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmayı 59 bin 407 taraftar izledi.
Örnek davranış sergilediler
Karşılaşmanın ardından Faslı taraftarlardan örnek bir davranış geldi.
Genellikle Japan taraftarlardan aşına olduğumuz stat temizleme davranışını bu kez Faslı taraftarlar gerçekleştirdi.
Tribünleri temizlediler
Faslı taraflar Hırvatistan maçının ardından tribünleri temizleyerek stattan ayrıldı.
Faslı taraftarlar maç sonu tribünü temizledi