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    Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi

    Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi

    Dünyanın en büyük futbol şöleni Dünya Kupası Katar'da devam ediyor. Kupada birçok güzel sahnede yer alıyor. Faslı taraftarlar maç sonrası oturdukları tribünleri temizleyerek stattan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 18:41
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    Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas karşılaştı.

    Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maçın genelinde Hırvatistan'ın üstünlüğü olsa da Fas, kazandığı toplarla etkili olmaya çalıştı.

    90 dakika boyunca iki takım da meşin yuvarlağı çizgiden geçiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Saiss kaptan olarak çıktı

    Beşiktaş'ta forma giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, kaptan olarak çıktığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

    Karşılaşmayı 59 bin 407 taraftar izledi.

    Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi #1

    Örnek davranış sergilediler

    Karşılaşmanın ardından Faslı taraftarlardan örnek bir davranış geldi.

    Genellikle Japan taraftarlardan aşına olduğumuz stat temizleme davranışını bu kez Faslı taraftarlar gerçekleştirdi.

    Tribünleri temizlediler

    Faslı taraflar Hırvatistan maçının ardından tribünleri temizleyerek stattan ayrıldı.

    Faslı taraftarlar maç sonu tribünü temizledi

    Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi #2

    Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi #3


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