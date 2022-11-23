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Dünya Kupası Haberleri

Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi

Faslı taraftarlar maç sonrası tribünleri temizledi

Dünyanın en büyük futbol şöleni Dünya Kupası Katar'da devam ediyor. Kupada birçok güzel sahnede yer alıyor. Faslı taraftarlar maç sonrası oturdukları tribünleri temizleyerek stattan ayrıldı.