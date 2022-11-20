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    Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

    Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

    Katar-Ekvador karşılaşmasının ilk yarısında 1'i sayılmayan 3 gol atan Enner Valencia için kulübü Fenerbahçe, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
    • 20.11.2022 - 20:27
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 20:53
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    Dünya Kupası, Katar-Ekvador maçıyla resmen başladı. Mücadelenin ilk yarısına tanıdık bir isim damga vurdu.

    Valencia 2 gol kaydetti

    Fenerbahçe formasıyla bu sezon şimdiden 15 gol, 4 asiste ulaşarak harika bir sezon geçiren Enner Valencia, 3. dakikada fileleri sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    Ancak 33 yaşındaki oyuncu, 16'da penaltıdan ve 31'de kafayla gol atarak Ekvador'un ev sahibi Katar karşısında soyunma odasına 2-0 önde gitmesini sağladı.

    Fenerbahçe den Enner Valencia paylaşımı #1

    Fenerbahçe'den paylaşım

    Gollerine Dünya Kupası'nda devam eden tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe'den de bir paylaşım geldi.

    Fenerbahçe, resmi hesabından Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun turnuva öncesi bir reklam için birlikte paylaştıkları fotoğrafın arkasına Enner Valencia'yı koydu. Sarı-lacivertliler, güneş gözlüklü gülümseyen yüz emojisiyle fotoğrafı yeniden paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

    Fenerbahçe den Enner Valencia paylaşımı #2


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