Haberler

Dünya Kupası Haberleri

Fernando Muslera, maç sonunda sinirlendi

Fernando Muslera, maç sonunda sinirlendi

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay H Grubu'nda Portekiz ve Güney Kore'nin arkasında kalarak turnuvaya veda etti. Maç sonunda ise Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera hakemin üzerine yürüdü.