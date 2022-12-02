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Fernando Muslera, maç sonunda sinirlendi
2022 Dünya Kupası'nda Uruguay H Grubu'nda Portekiz ve Güney Kore'nin arkasında kalarak turnuvaya veda etti. Maç sonunda ise Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera hakemin üzerine yürüdü.
- 02.12.2022 - 21:01
- Güncelleme : 02.12.2022 - 21:24
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Diego Alonso'nun ekibi Uruguay ile Otto Addo'nun yönetimindeki Gana, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele Uruguay'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti. Buna rağmen Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle turnuvaya veda etti.
Fernando Muslera, hakemin üstüne yürüdü
Uruguaylı oyuncular ve Galatasaraylı Fernando Muslera, maçın bitiş düdüğünün ardından adeta çıldırdı.
Uruguaylı eldiven, verilen kararlara sinirlenirken, hakemin üstüne yürüdü.
Muslera forma giyemedi
35 yaşındaki tecrübeli kaleci, Uruguay'ın elenmesi üzerine 2022 Katar Dünya Kupası'nda forma giyemedi.