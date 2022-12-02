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    Fernando Muslera, maç sonunda sinirlendi

    Fernando Muslera, maç sonunda sinirlendi

    2022 Dünya Kupası'nda Uruguay H Grubu'nda Portekiz ve Güney Kore'nin arkasında kalarak turnuvaya veda etti. Maç sonunda ise Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera hakemin üzerine yürüdü.
    • 02.12.2022 - 21:01
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 21:24
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Diego Alonso'nun ekibi Uruguay ile Otto Addo'nun yönetimindeki Gana, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Uruguay'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti. Buna rağmen Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle turnuvaya veda etti.

    Fernando Muslera, hakemin üstüne yürüdü

    Uruguaylı oyuncular ve Galatasaraylı Fernando Muslera, maçın bitiş düdüğünün ardından adeta çıldırdı.

    Uruguaylı eldiven, verilen kararlara sinirlenirken, hakemin üstüne yürüdü.

    Fernando Muslera, maç sonunda sinirlendi #1

    Muslera forma giyemedi

    35 yaşındaki tecrübeli kaleci, Uruguay'ın elenmesi üzerine 2022 Katar Dünya Kupası'nda forma giyemedi.

    Fernando Muslera, maç sonunda sinirlendi #2


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