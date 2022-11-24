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    Fernando Muslera yerini Rochet'e kaptırdı

    2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ndan bu yana Uruguay'ın turnuvalarda kalesini koruyan tecrübeli isim Fernando Muslara kaledeki yerini Sergio Rochet'e kaptırdı.
    • 24.11.2022 - 16:36
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    Fernando Muslera yerini Rochet'e kaptırdı

    2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay, Güney Kore ile karşılaşıyor. Uruguay'da 20 yıl sonra bir ilk yaşandı.

    Galatasaray kalesini de koruyan Fernando Muslera, maça yedek başladı. 36 yaşındaki file bekçisinin hegemonyasına eski Sivassporlu Sergio Rochet son verdi.

    Eski Sivasspor'lu Rochet ilk 11'de

    Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Fernando Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.

    Fernando Muslera yerini Rochet e kaptırdı #1

    Muslera, 16 Dünya Kupası maçına çıktı

    36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

    Fernando Muslera yerini Rochet e kaptırdı #2

    En son 20 yıl önce Carini kaleyi korumuştu

    2006 Dünya Kupası'na katılamayan Uruguay'da Fernando Muslera'dan önce kaleyi koruyan isim Fabian Carini olmuştu.

    2002 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Güney Amerika ülkesinde Carini, 3 maçta kaleyi kormuştu.

    Fernando Muslera yerini Rochet e kaptırdı #3

    Torreira ve Gomez de yedekler arasında

    Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

    Fernando Muslera yerini Rochet e kaptırdı #4


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