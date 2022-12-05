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    Fernando Santos: Ronaldo'yla transferi hakkında konuşmadım

    Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı yönündeki haberlerin ardından gelen Ronaldo sorusunu cevaplandırdı.
    • 05.12.2022 - 21:04
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    Fernando Santos: Ronaldo'yla transferi hakkında konuşmadım

    Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, İsviçre karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

    "Ronaldo'yla bu konuda konuşmadım"

    Santos, Cristiano Ronaldo için Al Nassr'a transferi için haberleri çıktığının sorulması üzerine, "Bilmiyorum, Ronaldo'yla bu konuda konuşmadım. Oyuncularla konuştum ama bu konuda değildi. Ronaldo, Dünya Kupası'nda takıma yardım ediyor." diye cevap verdi.

    Fernando Santos: Ronaldo yla transferi hakkında konuşmadım #1

    "Oynayacak takıma, stadyumda, soyunma odasında karar veriyorum"

    Öte yandan 68 yaşındaki teknik adam, Ronaldo'nun karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağına yönelik soruya ise, "Oynayacak takıma, stadyumda, soyunma odasında karar veriyorum. Her zaman böyle oldu." yanıtını verdi.

    Fernando Santos: Ronaldo yla transferi hakkında konuşmadım #2

    Portekiz ve İsviçre çeyrek final mücadelesi verecek

    Portekiz, Dünya Kupası'nın son 16 turunda İsviçre ile salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

    Fernando Santos: Ronaldo yla transferi hakkında konuşmadım #3

    Fernando Santos: Ronaldo yla transferi hakkında konuşmadım #4


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