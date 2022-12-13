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    Fernando Santos: Ronaldo'yu yedek bıraktığım için pişman değilim

    Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü, Fernando Santos, takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktığı için pişman olmadığını söyledi.
    • 13.12.2022 - 17:47
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    Fernando Santos: Ronaldo'yu yedek bıraktığım için pişman değilim

    Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda yedek bırakılmasının ardından gözler teknik direktör Fernando Santos'a çevrildi.

    Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, çeyrek finalde Fas'a elenmelerinin ardından eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

    "Ronaldo'yu yedek bıraktığım için pişman değilim"

    Santos, Ronaldo hakkında verdiği kararlardan pişmanlık duymadığını dile getirdi:

    "Ronaldo'yu yedek bıraktığım için pişman değilim. Bence bu takım İsviçre'ye karşı çok iyi oynayan bir takımdı. Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu, ama bu maçtaki kararımdan dolayı üzgün değilim. Dediğim gibi, herhangi bir pişmanlığım yok."

    Fernando Santos: Ronaldo yu yedek bıraktığım için pişman değilim #1

    "Bu futbolun bir parçası"

    "Maç bittikten sonra Ronaldo'un yanına gittim ve maça dair en çok üzülen kişilerden birinin Ronaldo olduğunu anladım. Tabii ki üzgünüz, ama bu futbolun bir parçası."

    Fernando Santos: Ronaldo yu yedek bıraktığım için pişman değilim #2


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