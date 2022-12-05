FIFA'dan dört Uruguaylı oyuncuya soruşturma

FIFA'dan dört Uruguaylı oyuncuya soruşturma

FIFA, Dünya Kupası'nda oynanan Gana maçının sonunda yaşanan olaylar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu ve dört oyuncusuna disiplin soruşturması açtı.

Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesi sonrası averajla Kore'nin gerisinde kalmış ve Dünya Kupası'na veda etmişti.

Dört isme soruşturma açıldı

FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı karşılaşmada yaşananların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Oyuncular hakem büyük itirazda bulunmuştu

Uruguay'ın, grupta oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Güney Amerika ekibinde futbolcular, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'e yoğun şekilde itirazda bulunmuştu. Cavani ayrıca, VAR monitörünü yumruklamıştı.